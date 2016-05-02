Красногорск, 2 мая, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Крупное ДТП произошло на 102-м километре Ленинградского шоссе. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Life.

Разбитое стекло

Сообщается, что водитель «Ауди» не справился с управлением и на большой скорости врезался в двигавшийся перед ним автомобиль «Сузуки». От сильного удара «Ауди» выбросило на встречную полосу, где легковой автомобиль столкнулся ещё с тремя иномарками «Тойотой», «Ниссаном» и «Рено».

Уточняется, что в результате ДТП погиб водитель «Ауди» и водитель «Ниссана». Есть несколько пострадавших.

На месте работают сотрудники ГИБДД.