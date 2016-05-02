Степанакерт, 2 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. На разных направлениях на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских ВС в ночь на 2 мая замечено скопление и активное перемещение азербайджанской армии, говорится в сообщении пресс-служба Армии обороны НКР.

Photolure Солдаты карабахской армии

«Несмотря на это, в ночь на 2 мая на линии соприкосновения в основном соблюдалась договоренность о прекращении огня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что передовые подразделения ВС НКР отслеживают передвижение азербайджанских сил и в случае необходимости готовы к ответным действиям.

«На данный момент на линии соприкосновения почти нет нарушений договоренности о прекращении огня. Ситуация находится под контролем передовых подразделений Армии обороны», — отмечает пресс-служба Армии обороны Карабаха.

Ранее в военном ведомстве Карабаха ИА REGNUM сообщили, что азербайджанские ВС в ночь на 2 мая продолжили нарушать договоренность о прекращении огня, в основном применяя стрелковое оружие.

В свою очередь министерство обороны Армении сообщает, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на 2 мая также обстреляли позиции Армении — на северо-восточном направлении границы.

Отмечается, что противник применил стрелковое и снайперское вооружение.

«Стрельба в основном носила беспорядочный характер. Передовые подразделения ВС Армении проявили сдержанность и к ответным действиям прибегли лишь в случае крайней необходимости», — говорится в сообщении МО Армении.