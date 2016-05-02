Калуга, 2 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. XXXVI областная выставка детского творчества «Пасха! Господня Пасха!» открылась сегодня, 2 мая, в фойе Калужского ТЮЗа.

eparhia-kaluga.ru В экспозиции выставки представлено более 2000 работ

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, выставку открыл митрополит Калужский и Боровский Климент. В мероприятии, принимают участие ученики воскресных школ, православных гимназий, государственных и частных лицеев, общеобразовательных школ, художественных школ, студий, воспитанники дошкольных и других детских учреждений Калуги и области с 8 до 15 лет.

По словам организаторов, в экспозиции выставки представлено более 2000 работ. Это поделки из пластилина, глины, дерева, рисунки. Все они отражают главную тему выставки — Воскресение Христово. Немало работ посвящено 645-летию Калуги, 1000-летию русского присутствия на Святой Горе Афон, 70-летию со дня рождения Святейшего патриарха Московского. Пасхальная выставка в Калужском ТЮЗе продлится по 30 июня.

Также в дни Светлой седмицы в Калужском ТЮЗе со 2 по 6 мая пройдет XI областной Пасхальный театральный фестиваль. Учредители и организаторы фестиваля: калужская епархия, министерство культуры и туризма Калужской области, а также Калужский областной театр юного зрителя. На фестивале представлены спектакли разных жанров и стилей, имеющих христианскую направленность. Продолжительность спектакля не более 40 минут. Фестиваль не является конкурсным, каждый коллектив награждается благодарственным письмом.