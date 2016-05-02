Берлин, 2 мая, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки оказывают на страны Европейского Союза гораздо более серьезное давление в рамках переговоров по заключению соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP). Об этом сегодня, 2 мая, пишет германское издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на секретные документы, предоставленные организацией Greenpeace.

Кукрыниксы. «Вопрос кто «за», кто «против», кто воздержался вдруг здесь разрешают просто: выкручиваньем рук». 1979

Сообщается, что в рамках закрытых переговоров по TTIP Вашингтон грозит урезать импорт автомобилей из стран Европейского Союза, если ЕС откажется покупать больше американской сельскохозяйственной продукции.

При этом, власти США выказывают недовольство политикой Европейского потребительского центра, который выступает против распространения в Евросоюзе генетически модифицированных продуктов питания и мяса с гормонами.

Американские власти настаивают на том, чтобы запреты на те или иные продукты действовали только тогда, когда вред здоровью людей доказан научным путем.

Дело в том, что в Евросоюзе сейчас запрещают те или иные продукты если существует хотя бы минимальный риск для здоровья человека, а в США запрет налагают только после того, как кто-то из людей уже пострадал.

Германские СМИ пишут, что после внимательного изучения всех документов, предоставленных Greenpeace, почти все страхи, связанные с намерениями США в рамках TTIP по отношению к рынку продуктов питания, оказались оправданными. При этом власти США публично декларировали, что с уважением относятся к опасениям европейцев.

Кроме того, документы показывают, что США стремятся серьезно ограничить влияние европейских законодателей в том, что касается принятия экономических решений. Экологи давно бьют тревоги по поводу TTIP. Дело в том, что экологические стандарты США намного ниже, чем в ЕС, и Вашингтон хочет навязать Союзу свои стандарты.

К примеру, в ЕС при производстве косметики запрещено использовать 1382 различных химиката, в США — только 11.

Торговый эксперт Greenpeace Юрген Книрш так комментирует эту информацию: «То, что общественности удавалось узнать из этих тайных переговоров до этого, казалось кошмаром. Теперь мы знаем, что это скоро может стать реальностью».