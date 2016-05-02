Калуга, 2 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Более 21 тыс. поздравлений президента Российской Федерации Владимира Путина с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранам войны и труженикам тыла доставят отделения почтовой связи Калужской области. Об этом 2 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

ФГУП «Почта России» Поздравления президента

По ее словам, при отсутствии ветеранов по указанным адресам Почта России совместно с Пенсионным фондом РФ будет проверять корректность адресных данных получателей. В случае смены места проживания поздравление ветерану будет доставлено на новый адрес в пределах страны, а в случае временного отсутствия адресата повторная доставка будет проводиться неоднократно в течение месяца.

Всего персональные поздравления от президента РФ в эти праздничные дни получат порядка 2,2 млн российских ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.