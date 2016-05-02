В Калуге приступили к вручению ветеранам поздравлений от Путина
Калуга, 2 мая, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Более 21 тыс. поздравлений президента Российской Федерации Владимира Путина с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранам войны и труженикам тыла доставят отделения почтовой связи Калужской области. Об этом 2 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.
По ее словам, при отсутствии ветеранов по указанным адресам Почта России совместно с Пенсионным фондом РФ будет проверять корректность адресных данных получателей. В случае смены места проживания поздравление ветерану будет доставлено на новый адрес в пределах страны, а в случае временного отсутствия адресата повторная доставка будет проводиться неоднократно в течение месяца.
Всего персональные поздравления от президента РФ в эти праздничные дни получат порядка 2,2 млн российских ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.