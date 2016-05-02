Канберра, 2 мая, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Бизнесмен из Австралии Крейг Райт предоставил доказательства того, что именно он является создателем виртуальной валюты биткоин. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает ВВС.

tweaktown.com Биткоин

Сегодня предприниматель публично подтвердил свою причастность к изобретению популярной виртуальной валюты. На встрече с сотрудниками ВВС он продемонстрировал цифровые подписи, созданные в самом начале эры развития биткоинов.

Напомним, принципы работы виртуальной сети по эмиссии биткоинов были опубликованы в 2008 году и подписаны именем Сатоси Накамото. Это японский купец и философ XVI века, который весьма критически относился к нормативным принципам мышления своего времени и выступал за свободную торговлю.

Виртуальная валюта биткоин появилась в 2009 году. Её можно использовать для электронных финансовых операций, включая покупки в интернет-магазинах реальных товаров и услуг.

В настоящее время биткоины можно обменять на одну из традиционных национальных валют через площадки для торгов.