Одесса, Украина, 2 мая, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Украинская Национальная полиция обнаружила в центре Одессы взрывное устройство рядом с припаркованным автомобилем. об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

мир-туризма.com Памятник Леониду Утёсову на Дерибасовской улице в Одессе

Сообщается, что во время оперативной отработки территории оперативного обслуживания полицейские обнаружили на улице Дерибасовской возле автомобиля «Газель» взрывное устройство, похожее на дымовую шашку.

На месте происшествия был задержан 20-летний гражданин, причастность которого к данному инциденту устанавливается.

Напомним, сегодня в Одессе на Куликовом поле пройдет траурный митинг в память по погибшим в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.