Токио, 2 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в марте 2015 года во время своего официального визита в Токио, сделала неожиданное предложение премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Меркель предложила, чтобы Страна восходящего солнца вступила в военный блок НАТО. Об этом сегодня, 2 мая, пишет японская газета The Japan News.

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Сообщается, что Меркель заверила Абэ в том, что она сможет убедить премьер-министра Великобритании и президента Франции в необходимости такого решения.

Японский премьер-министр из вежливости ответил Меркель, что это «может быть в будущем».

Авторы статьи считают, что Япония вряд ли когда-нибудь вступит в Североатлантический альянс. Япония и так сотрудничает с НАТО в рамках программы «Глобальное партнерство».