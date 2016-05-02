Череповец, Вологодская область, 2 мая, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В одной из квартир Череповца обнаружен труп двухлетнего ребенка. Об этом сегодня, 2 мая, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя пресс-центра МВД России.

Детская игрушка

Сообщается, что труп ребенка со следами насильственной смерти обнаружил сожитель его матери в квартире дома № 40 на Волгоградской улице. Квартира была съемная.

Уточняется, что полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным Следственного комитета убийство было совершено в ночь на 1 мая. Гражданский муж матери жертвы находился в состоянии алкогольного опьянения. Внезапное раздражение он перенес на ребенка и несколько раз ударил его по голове тупым предметом. Ребенок скончался на месте.