Одесса, Украина, 2 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Жители Одессы с утра 2 мая несут цветы на площадь Куликово поле, где два года назад произошла трагедия в Доме профсоюзов. Вскоре на этом месте должен пройти траурный митинг в память о погибших в тот роковой день.

2mayodessa.org Цветы у Дома профсоюзов в Одессе

Одесситы вынуждены стоять в очереди у рамок металлоискателей, чтобы пройти на Куликово поле. Правоохранители временно перекрыли доступ на площадь, так как поступило анонимное сообщение о бомбе.

С самого утра площадь полностью оцеплена силовиками. Проход возможен только с одной стороны, где установлены рамки металлоискателей. По периметру площади находятся военные автомобили и большое количество полицейских, нацгвардейцев и бойцов нацистских батальонов.

Движение автотранспорта на прилегающих к Куликову полю улицах ограничено.

Напомним, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, одесситы собрали палаточный городок на Куликовом поле и стали собирать подписи за федерализацию Украины. Их намерения были исключительно мирными.

Однако вскоре, евромайданная хунта отправила в Одессу отряды бандеровских боевиков. Они устроили провокацию на улицах города и обвинили в этом активистов «антимайдана», собравшихся на Куликовом поле.

Затем бандеровцы сожгли палаточный лагерь и загнали активистов в здание Дома профсоюзов, которое затем подожгли. По официальным данным погибли 48 человек, более 250 получили ранения. По другим данным погибших в несколько раз больше.