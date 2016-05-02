Санкт-Петербург, 2 мая, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Несколько акций памяти пройдут сегодня, 2 мая, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области во вторую годовщину трагических событий в Одессе, где в 2014 году в этот день украинские неонацисты зверски убили несколько десятков активистов «Антимайдана» и простых одесситов.

2mayodessa.org Украинские неонацисты у горящего Дома профсоюзов. 2 мая 2014 года

В 14:00 начнется согласованный с городскими властями траурный митинг возле консульства Украины в Санкт-Петербурге на улице Бонч-Бруевича. Его организует петербургское отделение партии «Другая Россия» в рамках коалиции левых и патриотических организаций, сформированной на базе петербургского общественного Музея Новороссии.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе петербургских «другороссов», акция у консульства Украины пройдет без партийной символики под общим лозунгом «Не забудем, не простим — за Одессу отомстим».

Свою акцию в память о трагедии в Одессе в полдень на Васильевском острове у памятника адмиралу Нахимову проведет группа петербургских сторонников «Комитета 25 января».

Общественное движение «Антимайдан» в рамках в рамках всероссийской гражданской акции «Помним» проводит траурное мероприятие в городе Кингисеппе (Ленинградская область). На площади Карла Маркса участники акции составят из свечей слово «Помним» в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов 2 мая.

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Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе, в ходе столкновений сторонников Евромайдана (по некоторым данным, в лице участников неонацистского движения «Правый сектор») с оппозиционными активистами, последних оттеснили в расположенный позади палаточного лагеря Дом профсоюзов, а затем подожгли. Выбегающих из здания и выпрыгивающих из окон людей экстремисты, при полном бездействии местной милиции, добивали битами.

По официальным данным, в тот день заживо сгорели и были убиты 48 человек. Более 250 получили ранения. По другим данным, погибших было в несколько раз больше, но власти сделали всё, чтобы скрыть истинный масштаб трагедии.