Одесса, Украина, 2 мая, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Украинская полиция проверяет информацию о минировании площади Куликово поле в Одессе. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области.

2mayodessa.org У Дома профсоюзов, Одесса

Сообщается, что сегодня в 8:37 мск в дежурную часть Приморского отдела полиции Одессы поступило сообщение о том, что на Куликовом поле заложена бомба. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, саперы и кинологи с собаками.

Напомним, сегодня на Куликовом поле состоится траурный митинг по случаю второй годовщины трагических событий в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Правоохранительные органы города работают в усиленном режиме с 30 апреля. Город патрулируют 3 тысячи правоохранителей и дополнительные отряды нацгвардии. В городе введен карательный неонацистский батальон «Азов» для устрашения местных жителей.

Власти боятся народных выступлений и возможных беспорядков.