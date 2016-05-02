Калининград, 2 мая, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Праздничный артиллерийский салют 9 мая в Калининграде выполнят орудия ЗИС-3, выпущенные в 1943 году. Это пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кёнигсберга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтийского флота.

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«На некоторых из орудий видны следы от осколков ушедшей войны», — подчеркнули в штабе.

9 мая эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Праздничный салют в Калининграде будет произведен из трёх салютных установок и трёх пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. По традиции, в 21:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.