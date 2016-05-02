Москва, 2 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») считает, что заявления генерального секретаря военного блока НАТО о России противоречат друг другу. Свое мнение на этот счет Пушков опубликовал в своем микроблоге Twitter сегодня, 2 мая.

Советский плакат «Фразы и... базы». 1952

Пушков напомнил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг постоянно твердит о том, что Запад не хочет гонки вооружений с Российской Федерацией.

«НАТО не хочет конфронтации с Россией, холодной войны и гонки вооружений, заявил Столтенберг, приближая военные структуры альянса к российским границам», — отметил Пушков.

Напомним, накануне Столтенберг заявил, что сейчас НАТО «дальше, чем когда-либо от применения ядерного оружия». При этом он добавил, что пока в мире существует ядерное оружие, Североатлантический альянс останется ядерным альянсом.