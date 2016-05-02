Чебоксары, 2 мая, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В Чувашии мероприятия, посвящённые Дню весны и труда, прошли на территории 15 населенных пунктов. Всего состоялось более 28 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 34 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии. Из них в Чебоксарах на первомайские мероприятия пришли около 32 тыс. человек, тем самым побив рекорд прошлых лет (в 2015 году было 30 тыс. участников, в 2014 году — 28 тыс. участников). Нарушений правопорядка и общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий не допущено.

Традиционно главным мероприятием 1 мая шествие горожан и гостей столицы. По центральным улицам прошли профсоюзы, сотрудники организаций и предприятий Чебоксар, представители политических партий. По данным региональных властей, колонна «Единой России» собрала около 30 тыс. человек. Вместе с единороссами шли члены Общероссийского народного фронта, «Опоры России». Участники шествия выступали за рабочие места для молодежи, заботу о ветеранах и пенсионерах, сохранение социальных гарантий, развитие экономики.

После единороссов и профсоюзов по улицам Чебоксар прошествовали члены и сторонники оппозиционных партий. Как и в предыдущие годы, в одну колонну с КПРФ встали члены всероссийского женского союза «Надежда России» и Союз советских офицеров. Коммунисты традиционно требовали «достойную жизнь, а не выживание» детям войны, высоких пенсий и достойных зарплат бюджетникам, вернуть землю рабочим, и «вместо варварства» вернуться на курс социализма. Отметим, что на митинге акцент на выступлениях был сделан на предстоящих выборах в Госдуму, в которых Чувашии надо набрать «240 тыс. голосов» в поддержку КПРФ. Что касается выборов в Госсовет, то коммунисты планируют выдвинуть 70 кандидатов.

Из оппозиционных партий самой массовой была колонна «Справедливой России», куда влились партийцы из всех муниципальных образований Чувашии (по данным полиции, до 1 тыс. человек) и для каждого муниципалитета был свой лозунг. Участники требовали, в частности, отменить «узаконенный грабёж» за капитальный ремонт, прекратить строить «одноразовые дороги», вернуть льготы ветеранам и выплачивать достойную пенсию, решить вопрос с обеспечением населённых пунктов чистой.

В ряды ЛДПР влились зоозащитники — помимо взрослых, было очень много детей, некоторые из участников пришли на шествие вместе с домашними питомцами. И они затмили смелыми лозунгами либерал-демократов. Шествие завершали в молчании и тишине немногочисленные члены партии пенсионеров «За справедливость» и национально-освободительного движения. Отметим, что справороссы накануне первомая анонсировали вручение воздушных шаров и леденцов, а члены ЛДПР — проведением беспроигрышной лотереи и раздачей «вкусных угощений».

В праздничных Первомайских мероприятиях также приняли участие участники патриотической акции-автомарша «Звезда нашей Великой Победы» луча «Остров Русский — Владимир — Москва». Они внесли на Красную площадь копию Знамени Победы 10×20 метров. В дар юным поколениям патриотов в память о событиях Великой Отечественной войны и в честь Победы вручены бюсты от проекта «Аллея Российской Славы» и масштабная копия Знамени Победы.

Праздники в этом году смешались: люди поздравляли друг друга не только с Первомаем, но и с Пасхой — желали друг другу благ, обменивались яйцами и угощали друг друга куличами. Кто-то сразу после окончания шествия шёл в храмы. По данным МВД по Чувашии, в ночь с 30 апреля на 1 мая религиозные праздничные мероприятия прошли в 172 православных храмах, храмы посетили около 30 тыс. верующих.