Нью-Дели, 2 мая, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Индия собирается в ближайшее время вернуть Исламской Республике Иран долг в $6,5 млрд за нефтяные поставки. Об этом сегодня, 2 мая, пишет издание Times of India со ссылкой на правительственный источник.

sadda.co Нефть

Сообщается, что на данный момент стороны договариваются о каналах платежа. В мае премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается посетить Иран. Именно поэтому стороны пытаются достичь договоренности как можно скорее.

После того, как в январе этого года с Исламской Республики были сняты международные санкции, Тегеран прекратил трехлетнюю практику поставок нефти в Индию, когда 45% поставок оплачивались в рупиях, а остальное в евро. Теперь Иран требует оплачивать все поставки в евро. Также были прекращены бесплатные поставки иранской нефти на индийские нефтеперерабатывающие заводы.

Несмотря на то, что международные санкции с Ирана сняты, трудности в банковской сфере сохраняются. Обычная транзакция пока невозможна.