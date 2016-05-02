Италия, 2 мая, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В Италии, в городе Чериано-Лагетто, почтили память жертв трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года. Мэр города и жители возложили цветы к памятнику, установленному в сквере «Мученики Одессы».

bykvu.com Одесса, 2 мая 2014 года

«Мы гордимся нашим выбором, большая честь для нас принимать в нашем маленьком городке такой важный символ, — рассказал мэр Данте Каттанео корреспонденту ИА REGNUM. — Этот памятник поможет нам не забыть о злоупотреблениях властью, об отрицании прав, о том, как много сегодня насилия и ужасов; мы думали, что оставили все это в истории семьдесят один год назад с окончанием Второй мировой войны, но это по-прежнему происходит в Европе».

«На этом памятнике изображено пламя, которое напоминает о страшной причине смерти сотен безоружных людей, которые требовали свободы и прав, но в пламени есть и голубь, символизирующий стремление к миру, это надежда для всех. Жители Чериано-Лагетто — граждане, которые не забывают, которые не прячут головы, нам близки страдания народов Европы, требующих уважения их достоинства, свободы и справедливости», — подчеркнул мэр.

В январе 2015 года мэрия города Чериано-Лагетто назвала одну из площадей города «Мученики Одессы». Это решение вызвало бурные споры в обществе, посол Украины в Италии потребовал пересмотреть решение и обратился в прокуратуру, заявив, что таким образом киевские власти приравниваются к нацистам. Однако мэр Данте Каттанео ответил, что иностранное государство не имеет права вмешиваться в дела города. Он отказался переименовывать площадь.