Санкт-Петербург, 2 мая, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Ранним утром 2 мая огонь охватил одно из помещений Большого Меншиковского дворца в Ломоносове (Петродворцовый район Петербурга). Пожарные смогли отстоять историческое здание.

78.mchs.gov.ru Пожарные на борьбе с огнем в Ломоносове

Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, Пожар начался в пять часов утра в 30-метровом помещении одноэтажного перехода между двумя флигелями Большого Меншиковского дворца. Помещение находится на реставрации.

В ходе тушения пожара его ранг повышался до №1БИС, однако уже к 06:28 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, а в 08:19 пожар был полностью потушен.

Для этого пришлось задействовать 60 пожарных и 15 единиц техники. «Сведения о погибших и пострадавших не поступали», — отметили в ГУ МЧС по Петербургу.

Большой Меншиковский дворец — старейшее сооружение Ораниенбаума (Ломоносова). Как отмечается на сайте ГМЗ «Петергоф», в состав которого входит дворец, он был заложен в 1711 по указанию Александра Меншикова. Композиционным центром дворца является двухэтажный корпус, увенчанный княжеской короной, к которому примыкают одноэтажные скругленные галереи с двумя павильонами. У его подножия разбит регулярный сад.

В 1743 году императрица Елизавета Петровна пожаловала Ораниенбаум наследнику российского престола великому князю Петру Федоровичу, впоследствии императору Петру III. Считается, что именно в Японском павильоне дворца 29 июня 1762 года царствовавший всего 186 дней император подписал отречение от престола в пользу жены, ставшей императрицей Екатериной II и новой владелицей Ораниенбаума.

В советское время Большой Меншиковский дворец использовался как госпиталь, Сельскохозяйственное училище, Лесной техникум с общежитием. В 1934 году здание дворца было отдано под нужды ВМФ. В 1995 году началась передача Большого дворца музею-заповеднику. Он открылся для посетителей в сентябре 2011 года.