Париж, 2 мая, 2016, 10:03 — ИА Регнум. На севере Парижа правоохранительные органы начали эвакуацию палаточного лагеря, в котором проживают несколько сотен мигрантов. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает радиостанция Europe 1.

vokrugsveta.ru Метро Сталинград. Париж

Сообщается, что представители местных властей и полиции проводят эвакуацию палаточного лагеря мигрантов, расположенного под железнодорожным мостом в районе станции метро «Сталинград».

Движение транспорта на ближайших улицах перекрыто. По данным полиции в лагере находятся около тысячи мигрантов. Большинство их них — выходцы из Судана и Афганистана.

Мигрантом на специальных автобусах направят в центр региона Иль-де-Франс и в другие провинции.

Стоит отметить, что это уже четвертая попытка ликвидировать стихийный лагерь мигрантов в районе станции метро «Сталинград». Предыдущие три попытки закончили столкновениями.

Европейский Союз переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис. С начала 2015 года в ЕС прибыли почти 2 млн мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Все они направляются в ЕС в поисках лучшей жизни и спасаясь от войн у себя на родине.