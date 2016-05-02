Киев, 2 мая, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Во время матча между киевским футбольным клубом «Динамо» и донецким «Шахтером» произошла массовая драка. Об этом сегодня, 2 мая, сообщают украинские СМИ.

shakhtar.com Максим Малышев, полузащитник «Шахтера»

Сообщается, что драка произошла во время матча в рамках украинской премьер-лиги. На 78-й минуте игра футболист «Шахтера» Эдуардо забил в ворота киевского «Динамо» третий гол. Киевляне взломать защиту ворот соперника так и не смогли.

После этого футболисты начали толкаться на поле и вскоре ситуация вышла из-под контроля. на поле выбежали представители тренерского штаба обеих команд и все скамейки запасных. Болельщики бросили на поле фаер.

Когда драку удалось разнять, судьи удалили с поля нескольких игроков. Счет 3:0 в пользу донецкого клуба до конца матча так и не изменился. Комментатор предположил, что у «Динамо» сдали нервы после такого обидного поражения.

Примечательно, что «Шахтер» играл не основным составом, так как матч не имел турнирного значения, а вот киевское «Динамо» выставило свой сильнейший состав.