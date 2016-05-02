Ашхабад, 2 мая, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе официального визита в Эр-Рияд провел переговоры с королем Судовской Аравии Салманом бен Абдулазиз Аль Саудом, сообщило туркменское государственное информационное агентство.

clubofmozambique.com Газопровод

Лидеры двух стран рассмотрели ряд вопросов, касающихся политико-дипломатического взаимодействия Туркмении и Саудовской Аравии, и заострили внимание на новом направлении туркмено-саудовских политических отношений — сотрудничестве в сфере безопасности. «В данном контексте подчеркивалась целесообразность в кратчайшие сроки обсудить возможности взаимодействия на данном направлении для совместной деятельности военных, правоохранительных и других органов двух государств по обеспечению безопасности», — отметила пресс-служба главы государства.

Также Гурбангулы Бердымухамедов и Салман бен Абдулазиз Аль Сауд обсудили возможности сотрудничества двух стран в финансовом секторе и промышленности, уделив при этом особое внимание теме производства строительных материалов. «В Королевстве Саудовская Аравия накоплен богатейший опыт в цементном производстве. С учетом высоких темпов экономического роста и экспортного потенциала нашей страны в ближайшие годы планируется нарастить объемы производства цемента. И в этом плане в Туркмении большие перспективы для работы в данной сфере крупных компаний Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

Отдельной темой для обсуждения стало взаимодействие в энергетической сфере. «Отметив, что в этой области особая роль отводится проекту газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ), президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил компании и финансовые институты Саудовской Аравии принять участие в реализации данного проекта. Глава Туркменистана также подчеркнул целесообразность при поддержке короля Саудовской Аравии начать необходимые переговоры и консультации между правительствами двух стран, связанные с совместной деятельностью по воплощению в жизнь проекта ТАПИ», — подчеркнули в пресс-службе туркменского лидера.

По итогам встречи представители властей Туркмении и Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, соглашение о воздушном сообщении, а также ряд других документов.

Отметим, что по данным информационно-аналитического портала CA-news, ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с главой Олимпийского комитета Катара шейхом Джауаном бин Хамадом Аль-Тани также призывал бизнесменов этой страны принять участие в строительстве газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия.

ИА REGNUM напоминает, что ТАПИ — это проект магистрального газопровода протяженностью свыше 1 700 км, проходящего по территории Туркмении, Афганистана, Пакистана и Индии. Предполагаемая мощность данного газопровода должна составить порядка 33 млрд кубометров природного газа в год. Стоимость проекта, согласно предварительным оценкам, превышает $7,9 млрд (561,1 млрд рублей). Ввод транснационального магистрального газопровода ТАПИ в эксплуатацию изначально был запланирован на 2017 год, но впоследствии был перенесен на конец 2019 года.