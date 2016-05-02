Париж, 2 мая, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Некий французский журналист на три месяца смог проникнуть в исламистскую ячейку во Франции и снять на скрытую камеру, как джихадисты планировали теракт во Франции от имени террористической группировки «Исламское государство». Об этом сегодня, 2 мая, сообщает AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГ

Сообщается, что французский журналист, используя псевдоним Саид Рамзи, провел расследование под прикрытием для документального фильма «Солдаты Аллаха». Фильм должен рассказать о том, кто такие молодые джихадисты, и что ими движет. Фильм должен быть показан по французскому телевидению сегодня.

«Моей целью было понять, что творится у них в головах», — рассказал журналист в интервью AFP.

По его словам, те люди, с которыми он общался вообще не имеют никакого отношения к исламу. Это потерянные, запутавшиеся молодые люди с суицидальными наклонностями, которые очень легко поддаются манипуляции.

Также Рамзи рассказал, что вступить с ними в контакт было очень просто — через социальные сети. Он совершенно спокойно находился в их лагере во Франции. Через какое-то время женщина передала ему письмо с инструкциями. В послании был план, как провести нападение на ночной клуб.

Ячейка не успела осуществить свои планы и была раскрыта полицией.