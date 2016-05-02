Москва, 2 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Российская государственная корпорация «Газпром» нарастила экспорт голубого топлива в дальнее зарубежье за январь-апрель текущего года на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом накануне, 1 мая, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает телеканал RT.

gazprom.ru Транспортировка газа

Миллер рассказал, что за первые четыре месяца 2016 года экспорт газа «Газпрома» в дальнее зарубежье возрос по сравнению с январем-апрелем 2015 года на 19,8%. Среди лидеров динамики роста неожиданно оказалась Великобритания. Соединенное королевство нарастило поставки российского газа на 126,7%

Абсолютные значения объемов экспортированного газа Миллер не назвал.