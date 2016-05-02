Джакарта, 2 мая, 2016, 08:41 — ИА Регнум. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Геологическая служба США (USGS).

tonkosti.ru Вулкан Керинчи, Суматра

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 11:21 по местному времени (7:21 мск). Эпицентр землетрясения находился в 55 километрах к юго-западу от города Котабуми в южной части острова Суматра. Очаг подземных толчков залегал на глубине 132,7 километра.

Угроза цунами не объявлялась. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, Индонезия расположена на Зондском архипелаге, который является частью Тихоокеанского огненного кольца — самого большого за Земле тектонического разлома. В этом районе Земли землетрясения происходят очень часто из-за активного движения тектонических плит. Каждый год сейсмологи регистрируют здесь более семи тысяч землетрясений магнитудой выше 4 балла.