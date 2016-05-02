Дамаск, 2 мая, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции, входящие в «Сирийскую свободную армию» (ССА), объявили и создании единого военного блока, который будет реагировать на нападение в любом районе Сирийской Арабской Республики. Соответствующее заявление подписали накануне, 1 мая, 37 вооруженных отрядов, входящих в ССА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сирийская оппозиция

В заявлении сказано, что вооруженные отряды так называемой оппозиции формируют единый блок. Любое нападение, совершенное на территории, где присутствуют эти подразделения, будет расцениваться как нападение против всех отрядов на всей территории Сирии. Этот военный блок оставляет за собой право ответить на любое нападение.

Также подписанты утверждают, что режим прекращения огня в Сирии сорван по вине правительственных сил. Якобы войска Башара Асада ведут интенсивные бомбардировки в Алеппо.

Напомним, ранее ССА заявила, что не будет поддерживать «режим тишины», который был введен 30 апреля на одни сутки в провинции Восточная Гута к востоку от Дамаска, и на 72 часа в северных районах провинции Латакия.

По данным российских военных, бомбардировки Алеппо ведут террористические группировки, которые хотят сорвать перемирие в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ССА была создана в самом начале сирийского конфликта и является боевым крылом так называемой оппозиции. В основном ССА состоит из дезертиров. Группировки, входящие в ССА активно поддерживаются Турцией, Саудовской Аравией и ОАЭ. ССА контролирует незначительные территории Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо и на юге страны.