Мадрид, 2 мая, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Российский футболист Денис Черышев, играющий за испанскую «Валенсию» на правах аренды, получил новую травму в первом матче после восстановления от предыдущей травмы. Об этом накануне, сообщила пресс-служба ФК «Валенсия».

eurosport.ru Денис Чернышев

Черышев вышел на поле в матче 36-го тура чемпионата Испании. «Валенсии» противостоял «Вильярреал». Победа досталась «Вильярреалу» — 0:2, который вышел в Лигу чемпионов.

Черышев вступил в игру на 59-й минуте матча, заменив Санти Мину, однако на 82-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения, полученного в результате столкновения с соперником

Уточняется, что Черышев повредил подколенное сухожилие на левой ноге. Серьезность травмы и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования, которое будет проведено в течение ближайших двух дней.

Стоит отметить, что прошлый раз, 7 марта, Черышев также получил травму подколенного сухожилия.