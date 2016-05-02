Москва, 2 мая, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации считает, что в 2017 году автомобильный рынок в России восстановится. об этом накануне, 1 мая, в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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Он заявил, что со следующего года вполне может начаться постепенное восстановление автомобильного рынка. «Мы рассчитываем на постепенное увеличение производства в автоиндустрии», — сказал Манутров.

Что касается нынешнего года, то его министр назвал переломным для авторынка.

По прогнозу Минпромторга производство автомобилей в России в 2016 году может снизиться на 5−7%. Весь авторынок составит порядка 1,5 млн машин.

Напомним, в 2015 году производство легковых автомобилей в России упало по сравнению с показателем за 2014 год на 27,7% и составило 1,213 млн единиц. Производство грузовых машин в прошлом году упало на 14,7% до 131 тыс. машин.