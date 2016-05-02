Сочи, Краснодарский край, 2 мая, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Российский гонщик «Формулы-1» из команды Red Bull Даниил Квят получил три штрафных очка за аварию на Гран-при России. Об этом сегодня, 2 мая, сообщают «Вести».

motorsport.com Столкновение Квята с Феттелем

На одном из поворотов трассы Квят столкнулся с немецким гонщиком и команды Ferrari Себастьяном Феттелем и врезался в заднюю часть его машины. На следующем повороте Квят снова задел болид Феттеля. В итоге германец врезался в ограждение трассы и сошел с дистанции.

Квят во время гонки получил штраф — остановку на 10 секунд на пит-лейне. На Квята были записаны три штрафных очка. Если он наберёт 12 штрафных очков, то российского гонщика отстранят на одну гонку.

В итоге на Гран-при России Квят занял только 15-е место. Он уже принес извинения Феттелю. Столкновение Квят объясняется следующим образом: «В третьем повороте, который скоростной, вдруг все начали почему-то тормозить и снова перед моей машиной оказался Феттель. Я врезался в него, после чего он сошел».

Победа досталась германцу Нико Росбергу из команды Mersedes. Второе место занял партнер немца британец Льюис Хэмилтон.