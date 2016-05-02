Париж, 2 мая, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Очередной «выход в свет» для активисток движения Femen был связан с 1 мая и приуроченной к этом дню акцией французской националистической партии «Народный фронт», сообщает RT.

femen.org «Выход в свет» активисток Femen

Перед началом ежегодного мероприятия сторонников Марин Ле Пен, полуобнаженные девушки появились на улице в желтых юбках и обуви. С криками «Да здравствует конец Нацфронта!» участницы акции открыли бутылки шампанского. Действо не успело получить развития, поскольку сторонницы движения Femen были уложены правоохранителями на асфальт, а затем отнесены в ближайшую полицейскую машину.

Возложение цветов к памятнику Жанны д’Арк членами партии «Национальный фронт» прошло без инцидентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер французских националистов Марин Ле Пен впервые в этом году проводила памятное мероприятие отдельно от своего отца и экс-лидера партии Жан-Мари Ле Пена. Однако год назад, 1 мая 2015 года, Femen встретили обоих криками «Хайль Ле Пен!», за что и были вызваны в суд по иску главы партии.

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