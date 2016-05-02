Женева, Швейцария, 2 мая, 2016, 06:45 — ИА Регнум. Договоренности о прекращении боевых действий в Сирии могут быть возобновлены. Соответствующее заявление госсекретарь США Джон Керри сделал в воскресенье, 1 мая, на встрече с министром дел Иордании Насером Джодой, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри

«Есть надежда на то мы можем сделать некоторый прогресс», — заявил Керри, добавив, что «в эти критические часы» США ищут сотрудничества с Россией и пристально следят за режимом Башара Асада.

Госсекретарь США прибыл в Женеву на встречу со спецпосланником ООП в Сирии Стаффаном Мистурой, в надежде остановить боевые действия в Сирии, где особенно ожесточенные бои идут в районе Алеппо.

Керри также намерен встретится с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее между Керри и Мустурой состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны заявили о необходимости восстановить перемирие в районе Алеппо, где в ходе ожесточенных военных действий продолжает гибнуть мирное население. Госсекретарь обвинил в эскалации напряженности режим Асада, между тем в российском Центре по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики заявили о том, что обстрелы жилых кварталов Алеппо ведут боевики, причисляющие себя к сирийской оппозиции.