Пхеньян, 2 мая, 2016, 06:12 — ИА Регнум.



kancc.org Первомайская демонстрация. КНДР

Северная Корея готовится к съезду партии, в связи с чем в стране установлен «особый период наблюдения», включающий ограничение въезда в столицу, усиление бдительности вдоль границы с Китаем. Кроме того, жителям страны запрещено проводить любые массовые мероприятия, даже такие как свадьбы и похороны. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство «Рёнхап» со ссылкой на неназванный источник в КНДР.

Съезд партии пройдет в Северной Корее впервые с октября 1980 года, в связи с чем, по информации издания, в стране увеличиваются репрессивные меры. Мероприятие назначено на будущую пятницу, 6 мая.