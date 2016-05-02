Париж, 2 мая, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Лидер правой националистической французской партии «Национальный фронт» (НФ) Марин Ле Пен не выиграет гонку за президентское кресло, намеченную во Франции на 2017 год. Об этом, выступая 1 мая на митинге у статуи Жанны д’Арк, заявил ее отец и бывший глава партии Жан-Мари Ле Пен, сообщает Le Monde.

Blandine Le Cain Марин Ле Пен на митинге «Национального фронта». 1 мая 2012 года

«Я говорю об этом с грусть и тяжелым сердцем», — заявил Ле Пен, подчеркнув, что все это время не было сделано никаких усилий для примирения членов семьи и бывших соратников. «Лидер «Национального фронта» проиграет во втором, а, возможно, и в первом туре», — пообещал журналистам экс-лидер партии.

Впервые 1 мая отец и дочь отдали дань памяти Орлеанской деве, являющейся националистическим символом партии, отдельно друг от друга. Марин Ле Пен, дабы избежать встречи с отцом, выбрала другую статую Жанны д’Арк на площади Святого Августина, где она возложила венок примерно через час. Отмечается, что послушать выступления бывшего лидера НФ собрались около 400 парижан.