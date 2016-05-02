Таллин, 2 мая, 2016, 05:13 — ИА Регнум. Масштабные военные учения стран-участниц Североатлантического альянса развернулись в Эстонии. В маневрах будут участвовать 6 тысяч солдат, более полутора тысяч из них прибыли из других стран блока НАТО. Учения пройдут со 2 по 9 мая, передает RT со ссылкой на генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

U.S. Army Europe Images Военные учения стран-участниц НАТО в окрестностях города Тапа, Эстония. Июнь 2014 года

«Учения Spring storm станут крупнейшими учениями Сил обороны Эстонии в нынешнем году», — говорится в сообщении генерального штаба. Для прохождения совместных учений в Эстонию прибыли военнослужащие из США, Канады, Великобритании, Финляндии, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Германии, Латвии и Литвы.

В страну доставлена военная техника, в том числе: американские истребители, вертолеты и конвертопланы, польские и британские истребители.