Ищут войны: более 1500 военных НАТО прибыли на учения в Эстонию
Таллин, 2 мая, 2016, 05:13 — ИА Регнум. Масштабные военные учения стран-участниц Североатлантического альянса развернулись в Эстонии. В маневрах будут участвовать 6 тысяч солдат, более полутора тысяч из них прибыли из других стран блока НАТО. Учения пройдут со 2 по 9 мая, передает RT со ссылкой на генеральный штаб Сил обороны Эстонии.
«Учения Spring storm станут крупнейшими учениями Сил обороны Эстонии в нынешнем году», — говорится в сообщении генерального штаба. Для прохождения совместных учений в Эстонию прибыли военнослужащие из США, Канады, Великобритании, Финляндии, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Германии, Латвии и Литвы.
В страну доставлена военная техника, в том числе: американские истребители, вертолеты и конвертопланы, польские и британские истребители.