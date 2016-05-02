Вашингтон, 2 мая, 2016, 03:34 — ИА Регнум. Доклад специальной комиссии по расследованию теракта 11 сентября содержит неточную информацию и не должен быть обнародован до того, как будет выполнена тщательная проверка всей информации. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил глава ЦРУ Джон Бреннан, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Непричастен

На 28 страницах документа содержатся данные, требующие проверки и подтверждения. В частности, это касается информации о вероятной причастности к террористическому акту Саудовской Аравии. Нет никаких доказательств того, что правительство страны, как институт, чиновники или частные лица оказывали финансовую поддержку Аль-Каиде, пояснил Бреннан. Эта информация должна быть тщательно проверена Комиссией 9/11.

В случае опубликования документа, непроверенная информация о вероятном финансировании Саудовской Аравией террористов, может быть истолкована неточно, что негативно скажется на репутации США.

Напомним, о вероятном саудовском следе в расследовании теракта 11 сентября заявил бывший сенатор Боб Грэм, ранее принимавший участие в расследовании атаки на башни-близнецы в комиссии конгресса США.