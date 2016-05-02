Воронеж, 2 мая, 2016, 07:58 — ИА Регнум. В Воронеже 1 мая проходили праздничные мероприятия, посвященные сразу нескольким праздникам.

Павел Ищенко ИА REGNUM Пасхальное богослужение в Благовещенском кафедральном соборе, Воронеж

Православные христиане отмечали праздник Светлого Воскресения Христова. В 00:00 во всех храмах города начались торжественные службы. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий совершил богослужение в Благовещенском кафедральном соборе. Во время Божественной литургии из иерусалимского храма Гроба Господня в Воронеж прибыл благодатный огонь, который в 2016 году православным доставил настоятель Покровского храма в селе Отрадное, протоиерей Геннадий Заридзе. После этого благодатный огонь передали во все храмы области.

Павел Ищенко ИА REGNUM Воронеж. Благовещенский кафедральный собор

На проспекте Революции в День труда состоялось шествие членов профсоюзных организаций, политических партий и общественных организаций. Праздничная колонна отправилась в 10:00 от площади Победы к площади Никитина, где участников демонстрации приветствовали первые лица региона. По инициативе Воронежского областного совета профсоюзов демонстрация проходила под лозунгом «НЕТ — росту налогов и цен! ДА — росту зарплат и пенсий!». Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году демонстрация собрала 15 тысяч человек.

Павел Ищенко ИА REGNUM Первомайская демонстрация в Воронеже

Еще одним знаковым для Воронежа событием стало косплей-шоу (костюмированное представление) Всероссийского фестиваля японской анимации. Фестиваль открылся 30 апреля встречей с режиссером мультфильма «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» Максимом Волковым из воронежской студии Wizart Animation. 1 мая участники фестиваля отправились в сити-парк «Град», где на большой сцене поклонники японской анимации, комиксов и компьютерных игр показывали театральные, вокальные и танцевальные номера в образах любимых героев.

Павел Ищенко ИА REGNUM Всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже

Именно в Воронеже было организовано первое в России косплей-шоу — в 2002 году, в рамках Третьего всероссийского фестиваля японской анимации. Фестиваль продлится до 3 мая. Среди запланированных мероприятий — костюмированное шествие по Петровской набережной, образовательная программа от организаторов фестиваля, концерты, форум-выставка фестивалей и сообществ в «Алых парусах», а также кинопоказы в «Спартаке».