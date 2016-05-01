Москва, 2 мая, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Законопроект об упрощении процедуры получения вида на жительство для некоторых категорий иностранных граждан прошел все необходимые инстанции и получил силу закона. В воскресенье, 1 мая, документ подписал президент России Владимир Путин. Закон вступит в силу спустя 90 дней после его опубликования, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Переселенцы

На основании документа будут внесены изменения в статью 8 закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», регламентирующую получение вида на жительство. Эта процедура будет упрощена для беженцев, а также для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

Напомним, программа господдержки переселяющимся в РФ соотечественникам действует уже 10 лет. За прошедший 2015 год на участие в программе было принято 114 тысяч заявлений на 253 тысячи человек, сообщает «Российская газета». Всего за прошлый год в Россию из-за рубежа переехало 183 тысячи человек, что на 72,3% больше чем в 2014.