Первомайская демонстрация в Воронеже: фоторепортаж ИА REGNUM
Воронеж, 2 мая, 2016, 00:32 — ИА Регнум. В Воронеже 1 мая, в День труда, состоялось шествие членов профсоюзных организаций. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, участники демонстрации собирались с 9:30 на площади Победы.
15 тысяч человек под музыку духовых оркестров прошли строем по проспекту Революции до кинотеатра «Пролетарий» на площади Никитина, где была смонтирована сцена. Со сцены участников демонстрации приветствовали первые лица региона, в числе которых были губернатор Алексей Гордеев, мэр Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Среди демонстрантов были представители трудовых коллектив учреждений образования, спорта, культуры, медицины, промышленности, а также ветераны, члены политических партий и общественных организаций.
По инициативе Воронежского областного совета профсоюзов демонстрация проходила под лозунгом «НЕТ — росту налогов и цен! ДА — росту зарплат и пенсий!».