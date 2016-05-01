Воронеж, 2 мая, 2016, 00:32 — ИА Регнум. В Воронеже 1 мая, в День труда, состоялось шествие членов профсоюзных организаций. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, участники демонстрации собирались с 9:30 на площади Победы.

Павел Ищенко ИА REGNUM Первомайская демонстрация в Воронеже прошла под лозунгом «НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту зарплат и пенсий!»

15 тысяч человек под музыку духовых оркестров прошли строем по проспекту Революции до кинотеатра «Пролетарий» на площади Никитина, где была смонтирована сцена. Со сцены участников демонстрации приветствовали первые лица региона, в числе которых были губернатор Алексей Гордеев, мэр Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Павел Ищенко ИА REGNUM Первомайская демонстрация в Воронеже. Первые лица региона приветствовали демонстрантов

Среди демонстрантов были представители трудовых коллектив учреждений образования, спорта, культуры, медицины, промышленности, а также ветераны, члены политических партий и общественных организаций.

По инициативе Воронежского областного совета профсоюзов демонстрация проходила под лозунгом «НЕТ — росту налогов и цен! ДА — росту зарплат и пенсий!».