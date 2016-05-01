Ярославль, 1 мая, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Ярославские коммунисты отметили Первомайский праздник отдельно. Несмотря на то, что 1 мая официально в России считается государственным праздником — Днём весны и труда, представители КПРФ отмечают его как Международный день солидарности трудящихся.Традиционная отдельную праздничную демонстрацию и митинг ярославские коммунисты провели и в этот раз. На митинге они требовали достойную оплату труда, достойную жизнь рабочему человеку, решение проблем обманутых дольщиков и других.

Евгений Шувалов ИА REGNUM

«Первое мая для меня прежде всего — это международный день солидарности трудящихся. Сейчас он актуален, как никогда. Я чту этот день с советских времен. А сейчас это день солидарности тех, кто обездолен, обобран, тех, чьи интересны нарушаются в нашей стране. Здесь собрались люди, которые недовольны своей жизнь, положением в обществе и происходящим в стране вообще», — заявил корреспонденту ИА REGNUM член бюро Ярославского областного комитета КПРФ Алексей Филиппов.

На площади Юности в Ярославле на митинг КПРФ вышло более 400 членов партии и их сторонников.