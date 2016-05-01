Ярославль, 1 мая, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Наиболее массовым первомайским действом в Ярославле стала демонстрация и митинг, организованные Общероссийским Народным Фронтом, Федерацией Независимых Профсоюзов России и ярославским отделением партии «Единая Россия». Около 4000 ярославцев собралось на площади Юности и колонной прошло до Советской площади, где и состоялся праздничный митинг.

Евгений Шувалов ИА REGNUM

«Праздник хороший, добрый, весенний, большинство людей вышли весну встретить. Что касается человека труда — зарплата в Ярославской области растет и можно с уверенностью сказать, что это так. Сегодня всем надо отдохнуть, встретиться с друзьями. Я бы хотел чтобы все были счастливы, чтобы сегодня жители области смогли пригласить друзей в дом, накрыть стол, рассказать о хороших делах и отметить этот светлый праздник», — поделился своими ощущениями от праздника губернатор Ярославской области Сергея Ястребов.

«Для меня 1 мая — прежде всего праздник ностальгический. Мы здесь сегодня с друзьями, с коллегами. Здесь есть определенный драйв, первомайский настрой. Это хорошо, что он сохранился», — заявил корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов митинга, руководитель исполкома Ярославского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта Игорь Ямщиков.

Представители оппозиционных политических партий отмечали Первомай по отдельной программе.