Щёлково, Московская область, 1 мая, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Двое мужчин с ножом напали на предпринимателя на лесопилке в Подмосковье. Как передает РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь на 30 апреля в Щелковском районе.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

«Бандиты связали свою жертву, украли у него деньги и документы на машину Toyota Land Cruiser Prado, а затем уехали на машине бизнесмена», — говорится в сообщении.

По «горячим следам» сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении данного преступления. В настоящее время ведется розыск пособника задержанного.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.