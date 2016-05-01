Пенза, 1 мая, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Двое полицейских погибли в результате столкновения 2-х легковых автомобилей на трассе в Пензенской области. Как передает РСН, трагедия произошла в воскресенье, 1 мая, на трассе «Урал» в Мокшанском районе.

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По некоторым данным, патрульный автомобиль столкнулся с другой отечественной машиной, водитель которой выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли двое полицейских, еще один страж порядка с различными травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.