Грозный, 1 мая, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Терек» (Грозный) на своем поле уступил самарским «Крыльям Советов» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 1 мая в Грозном, завершилась со счетом 0:1.

kc-camapa.ru Матч «Терек» — «Крылья Советов»

Героем матча стал нападающий гостей Адис Яхович, который забил единственный гол на 64 минуте.

Таким образом, «Крылья Советов» (30 очков) занимают десятое место в таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ), «Терек» остался с 41 баллом на седьмой строчке.

РФПЛ. 26-й тур

«Терек» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1.

Читайте также: «Ростов» проиграл «Мордовии» в матче РФПЛ