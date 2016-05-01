Лондон, 1 мая, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 1 мая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 1:1.

lcfc.com Матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

На гол нападающего хозяев поля Антони Марсьяля (8-я минута), «Лестер» ответил точным ударом Уэса Моргана (17-я).

Таким образом, «Лестер» после 36 туров лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 77 очков в активе. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой позиции (60 очков).

Премьер-лига. 36-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Лестер Сити» (Лестер) — 1:1.