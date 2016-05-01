Пермь, 1 мая, 2016, 19:14 — ИА Регнум. В Перми 1 мая состоялись праздничные Первомайские демонстрации. В парадных шествиях приняли участие порядка 30 тысяч жителей Пермского края — представители профсоюзов, органов власти, крупных предприятий, студенты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Пермского края.

Первая демонстрация (Семья рабочего в первую годовщину Октября). Кузьма Петров-Водкин. 1927

Только в центре города в ней по предварительным данным приняли участие около 24 тысяч трудящихся, несколько тысяч горожан присоединились к шествию в Кировском и Орджоникидзевском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Участниками демонстрации стали представители краевого Совета профсоюзов, предприятий и организации города, вузов и ссузов, студенческой молодежи, руководители города и края. У всех колонн были флаги, шары, растяжки и другие атрибуты со своей символикой. По традиции представители студенчества прошли под гитарные песни, а участники некоторых предприятий сопроводили свое шествие мелодиями на аккордеоне.

Традиционно самая масштабная демонстрация прошла по Октябрьской площади. Кроме того, шествия трудящихся прошли в Орджоникидзевском и Кировском районах Перми.

Одними из первых на Октябрьскую площадь вышли колонны Российских студенческих отрядов. Вслед за ними шли представители мэрии и администраций районов.

Самые многочисленные колонны собрали предприятия Пермского края, в том числе авиастроительной, машиностроительной, нефтехимической отраслей. В демонстрации приняли участие трудящиеся крупных предприятий города («Пермский моторный завод», «Мотовилихинские заводы» и другие). Традиционно сотрудники вышли с лозунгами о защите социально-трудовых прав и экономических интересов: «Даешь прогрессивный налог на доходы!», «Достойный труд! Достойная зарплата!».

«Многотысячная демонстрация свидетельствует о том, что Первомай — настоящий праздник для жителей Прикамья, именно поэтому трудовые коллективы предприятий участвуют в таких акциях ежегодно», — отметил губернатор Пермского края Виктор Басаргин.