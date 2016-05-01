Москва, 1 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) назвал «циничным беспределом» запрет властей Польши на въезд байкеров на территорию страны.

MrHicks46 Байкер в дороге

«Мы сейчас провели эксперимент, как работают европейские законы, — цитирует Залдостанова радиостанция «Говорит Москва». Понимаем, что никаких законов нет, есть просто беспредел, неприкрытый и циничный».

«Сейчас не только не пустили ребят, которые имеют паспорта РФ, не пустили еще и европейцев проехать к себе домой, — рассказал байкер. — Немцев и словаков не пустили въехать на территорию ЕС. Они были в нашей колонне, ехали с нами. Более того, у одного из них завтра закончится белорусская виза».

При этом Залдостанов добавил, что мотоциклисты найдут способ, как доехать до места назначения.

«Если кому-то не дадут посетить могилы, это сделают другие люди, которые уже там находятся, выполнят нашу миссию, — заявил лидер «Ночных волков». — Мы свои могилы не бросим, это не в наших правилах».

1 мая глава крупнейшего польского объединения мотоциклистов «Катынский рейд» Виктор Венгжин сообщил, что колонная байкеров из мотоклуба «Ночные волки», которая совершает пробег Москва-Берлин в преддверии Дня Победы, попыталась пересечь белорусско-польскую границу. По его словам, польские пограничники, как и в прошлом году, не пропустили российских байкеров.

«Мы ждем официальную информацию погранслужбы с объяснениями, — рассказал Венгжин. — Их держали несколько часов, что-то проверяли».

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