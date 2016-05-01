Владикавказ, 1 мая, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В 32-х храмах, церквях и монастырях РСО-Алания проходят богослужения, торжественные литургии, посвященные празднованию светлого праздника Пасхи. В ночь на 1 мая в республику из Иерусалима доставлен благодатный огонь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молебн на Пасху. Константин Маковский. 1888

Эту благородную миссию выполнила делегация из тридцати человек, которая посетила Израиль по договоренности с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Организовал поездку благотворительный фонд «Фарн», возглавляемый депутатом Госдумы России от Северной Осетии Зурабом Макиевым. Отметим, что ранее благодатный огонь в город Владикавказ доставлялся из Москвы. Самолет со святыней в Беслане встречали десятки жителей православной Осетии.

С праздником христова Воскресения жителей республики поздравил временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания Вячеслав Битаров. «Ставший для православных христиан всего мира одним из самых величественных и значимых, праздник Пасхи по традиции широко отмечается и в нашей многоконфессиональной республике. Глубоко символичные духовные ценности Пасхи — неиссякаемая вера в торжество добра и милосердия, победу жизни над смертью — объединяют людей, помогают прикоснуться к незыблемым общечеловеческим традициям истинного гуманизма, всепрощения и любви»,-говорится в поздравлении.

На данный момент в регионе продолжаются религиозные мероприятия. Безопасность граждан обеспечивают более 900 сотрудников органов внутренних дел, а также представителей добровольных народных дружин, казаков и сотрудников частных охранных организаций. Как рассказали в МВД по РСО-Алания, нарушений общественного правопорядка не допущено.