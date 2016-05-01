Санкт-Петербург, 1 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. По факту взрыва гранаты в Волховском районе Ленинградской области, в результате которого погиб один человек, началась доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области.

Bruno Schagas Гранаты

«1 мая 2016 года трое жителей деревни Паша Волховского района Ленинградской области в ходе распития алкогольных напитков подорвали ручную гранату, — говорится в сообщении. — В результате произошедшего взрыва, один человек погиб».

В настоящее время на месте ЧП работает оперативно-следственная группа и специалисты — взрывотехники.