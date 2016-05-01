Псков, 1 мая, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Детском парке Пскова сегодня, 1 мая, состоялся весенний праздник, организованный Псковским областным советом профессиональных союзов (облсовпроф). Праздник начался митингом, в котором приняли участие представители профсоюзов и «Молодой гвардии Единой России».

Первое мая в Пскове. Валерий Ватенин. 1969

Среди требований митингующих было повышение минимального размера оплаты труда, а также индексации зарплат и пенсий не ниже уровня инфляции. Участники акции вышли с плакатами «Нет снижению государственных социальных гарантий», «МРОТ на уровень минимального потребительского бюджета», «Молодым — работу, пенсионерам — заботу», «Достойные пенсии, а не пособие по бедности», «Доход от богатств России — на благо россиян» и подобными.

Затем в Детском парке Пскова прошёл семейный праздник с ростовыми куклами, раздачей воздушных шаров, конкурсами, концертной программой и рядом Пасхальных забав — в частности, катанием яиц.

Напомним, в этом году празднование Дня весны и труда совпало с православной Пасхой.