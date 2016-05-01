Екатеринбург, 1 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге и Свердловской области праздничные первомайские колонны собрали десятки тысяч людей. Наряду с социальными участники акций выдвигали и другие лозунги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мама, парад уже начался! Михаил Божий. 1958

Первыми прошли представители Федерации профсоюзов Свердловской области, «Единой России» и ОНФ. Колонну возглавил губернатор Евгений Куйвашев. От Главпочтамта до Площади 1905 года участники акции прошли под лозунгами «Эффективная занятость», «Достойная зарплата», «Безопасный труд».

Участники шествия и митинга КПРФ также выступили с социальными лозунгами. Они требовали принятия Социального кодекса Урала, прекращения роста цен, увольнений граждан с работы и повышения пенсий и зарплат. На одном из транспарантов было написано «Май — время посадок» — намёк на то, что пора начать разбираться с коррумпированными чиновниками.

«Справедливая Россия» вышла с лозунгами защиты детей войны, решения проблем ЖКХ и и т.д. В ходе акции участники шествия и митинга выпустили в небо белых голубей.

А ЛДПР потребовало разобраться с «Ельцин-центром», который был открыт в Екатеринбурге осенью 2015 года. «Уже месяц, как либерал-демократы пытаются раскрыть истинную сущность этого учреждения, которое было организовано «под ключ» американским агентством «Ральф Аппельбаум Ассошиэйтс» и ведет пропаганду псевдодемократических ценностей, растлевая подрастающее поколение россиян», — сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Также в Екатеринбурге состоялась традиционная «Монстрация». По данным полиции, Первомай на Урале прошёл без происшествий.