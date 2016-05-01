Краснодар, 1 мая, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Российский этап Гран-при «Формулы-1», прошедший 1 мая в Сочи, выиграл пилот команды Mercedes Нико Росберг. Немецкий гонщик завоевал поул в квалификации, после чего успешно стартовал в основном заезде, сохранив лидерство.

Takayuki Suzuki Нико Росберг на болиде

Вторым финишировал его партнер по Mercedes британец Льюис Хэмилтон, третье место занял финский пилот Кими Райконен из Ferrari.

Отметим, что гонщик команды Red Bull Даниил Квят занял только 15-е место. Российский спортсмен был наказан штрафом за маневр, в результате которого попал в ДТП немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

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